انتشال جثة امرأة وثلاثة أطفال اختنقوا إثر احتراق دارهم في البصرة

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، انتشال جثة امرأة وثلاثة أطفال اختنقوا إثر احتراق دارهم في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقها تمكنت من انتشال جثة امرأة وثلاثة أطفال مختنقين داخل دار محترق نتيجة استنشاق نواتج في قضاء القرنة بمحافظة البصرة".





