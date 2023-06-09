طقس العراق من زاخو إلى الفاو.. 14 محافظة تتجاوز حرارتها 40 درجة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً واحيانا يكون غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية، وسيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائما في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وبابل 43، وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وواسط والقادسية 44، وكركوك وصلاح الدين وديالى 41، والانبار 42، فيما ستكون درجات الحرارة العظمى في ذي قار والمثنى 45، و46 في البصرة وميسان".وأضاف أن "الطقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعدا للغبار في عموم البلاد، اما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأشار البيان أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".ولفت إلى أن "طقس اليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد".