أهالي كربلاء ينتقدون ارتفاع اسعار الوحدات السكنية

تشهد محافظة كربلاء تشييد عدة مجمعات سكنية أسثمارية في خطوة عدتها الحكومة المحلية دعما للقطاع الخاص ومن اجل الحد من ازمة السكن التي يعاني منها المواطنون في المحافظة.اما المواطنون فلم يجدوا بتلك المجمعات اي حل للازمة فارتفاع أسعارها وصف بالخيالي حتى وصل سعر الوحدة السكنية الى مئتي مليون دينار، فيما طالبوا الحكومة المحلية بمراقبة الأسعار وتخفيضها ليتمكن المواطن البسيط لاسيما الموظفين من شرائها.ويبقى المواطن الكربلائي ينتظر حلولا واقعية من الجهات الحكومية بتوفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة تتلاءم مع مقدار دخلهم الشهري.