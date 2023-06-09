ازمة الوقود في البصرة تتفاقم وانباء عن حل قريب (صور)

وقال حيدر على الفيصل نائب رئيس رابطة القطاع النفطي الخاص في البصرة، ان "هناك تنسيق بين مصفى الشعيبة مع هيئة توزيع الجنوب وتوزيع البصرة والمتظاهرين وتم تجهيز المحافظة بالمشتقات النفطية وان الازمة ستحل خلال الساعات القادمة ".وتشهد محافظة البصرة ازمة وقود كبيرة بعد اضراب عمال شركة مصافي الجنوب احتجاجا على اضافة ضريبة على سعر برميل النفط المجهز للشركة في الموازنة المالية العامة للبلاد.وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها البصرة أزمة من شحة البنزين، إذ سبق وأن حدثت الأزمة ذاتها في الاشهر الماضية، عندما أغلقت عدد من محطات الوقود أبوابها أمام اصحاب المركبات، لعدم توفر مادة البنزين فيها.