سيطرة مدخل سامراء.. تحذيرات من اشعاعات خطيرة على المواطنين (وثائق)

وقال مجيد في حديث للسومرية نيوز، ان "جهاز السونار في سيطرة مدخل مدينة سامراء الشمالي من جهة قضاء الدور يخلف إشعاعات خطيرة تؤثر على صحة المواطنين"، مناشدا "الجهات الأمنية في وزارة الداخلية برفع الجهاز من السيطرة".واضاف أنه "تم فحص الجهاز من شعبة الوقاية من المصادر المشعة في مديريتنا"، مبينا أنه "تم إعداد تقرير مفصل عن الآثار السلبية التي يخلفه هذا الجهاز وما يتعرض له المواطنين يومياً من الإشعاعات الخطيرة ".وأشار مجيد الى انه "تم مفاتحة الجهات ذات العلاقة في وزارة البيئة ووزارة الداخلية إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات حقيقية واقعية لإعادة صيانة هذا الجهاز او رفعه نهائياً لما يخلفه من أضرار كبيرة على حياة المواطنين".