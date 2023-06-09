بعثة الحج العراقية تكشف عدد الحجاج العراقيين في الديار المقدسة

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "بلغ عدد الحجاج الوافدين الى الديار المقدسة 22437 حاجا".واشارت الى ان "13076 منهم في المدينة المنورة و9365 غادروا الى مكة المكرمة".وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الحج والعمرة، استعدادها لإرسال 37 الف عراقي، لأداء مناسك الحج هذا العام.