السومرية تنشر نتائج السادس الابتدائي لمحافظة ديالى

تنشر السومرية نيوز، نتائج الصف السادس الابتدائي لتربية ديالى الدور الاول للعام الدراسي 2022 / 2023 .

ويشهد رابط النتائج، زخماً كبيراً قد يضطرك إلى الانتظار قليلاً.. النتائج ادناه: https://drive.google.com/drive/folders/1ozGKjJnb75-Yo0Y8T6_qfe1KipD0Gob_?usp=drive_link

