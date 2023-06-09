حريق قرب مرقد الإمام العباس (ع) في كربلاء

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "فرق مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء تمكنت من إنقاذ أكثر من 80 نزيلاً في حادث حريق فندق بباب قبلة الإمام العباس عليه السلام، وسط المدينة القديمة".وبين، أن "الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية".