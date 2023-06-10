الأنواء الجوية: 11 محافظة تتجاوز حرارتها الـ40 درجة مئوية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحالة الجوية لهذا اليوم السبت ستكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عما سجل يوم أمس، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس فيها غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط مطر ليلاً تكون متفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عما سجل يوم أمس، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر متفرقة في أقسامها الغربية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وواسط 42، والسليمانية 33، ديالى وبابل 41، وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية 43، والبصرة 46 وذي قار 45 والمثنى وميسان 44".وأضاف أن "غداً الأحد سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً إلى غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد".وأشارت الهيئة إلى أن "يوم الاثنين الطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وسيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وصحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأوضحت أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".ولفتت الهيئة إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء المقبل سيكون الطقس صحواً، درجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد".