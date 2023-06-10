أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

السمرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية، لليوم السبت 10 حزيران/ يونيو 2023.



بغداد

معروض: 147.750



مطلوب: 146.750



الجنوب

معروض: 147.250



مطلوب: 145.250



الشمال

معروض: 146.000



مطلوب: 145.000