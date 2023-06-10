رئيس الجمهورية يستذكر جريمة سبايكر: حافز لترسيخ الأمن والاستقرار

وقال رشيد في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، انه "نستذكر بألم وغضب شديدين جريمة سبايكر البشعة".وأضاف "ستبقى الأرواح التي أزهقت في سبايكر حية في وجدان شعبنا ونابضة بإرادة تحقيق تطلعات الشعب في دولة العدل والسلام وحافزا لترسيخ الأمن والاستقرار".