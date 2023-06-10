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السومرية تنشر نتائج السادس الابتدائي لمحافظة البصرة

محليات

2023-06-10 | 14:44
السومرية تنشر نتائج السادس الابتدائي لمحافظة البصرة
390 مشاهدة

تنشر السومرية نيوز، نتائج الصف السادس الابتدائي لتربية البصرة الدور الأول للعام الدراسي 2023/2022 .

ويشهد رابط النتائج، زخماً كبيراً قد يضطرك إلى الانتظار قليلاً.. النتائج ادناه:
 
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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