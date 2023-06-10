السومرية تنشر نتائج السادس الابتدائي لمحافظة البصرة

تنشر السومرية نيوز، نتائج الصف السادس الابتدائي لتربية البصرة الدور الأول للعام الدراسي 2023/2022 .

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