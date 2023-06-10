تواقيع برلمانية تخص الاجور الخارجيين والعقود (وثائق)

كشف النائب عدي عواد، اليوم السبت، عن جمع 167 توقيعاً نيابياً لتضمين الاجور الخارجيين والعقود في دوائر الدولة بمشروع الموازنة.

وتخص التواقيع بحسب عواد، المادة 15 في مشروع قانون الموازنة. وكان البرلمان صوت على مواد عدة في مشروع الموازنة خلال اليومين الماضيين. وأدناه تواقيع لعدد من أعضاء مجلس النواب بخصوص الاجور الخارجيين والعقود في دوائر الدولة.