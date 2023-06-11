بينها تخص قائد المجموعة.. أحكام مختلفة بحق 52 متهماً من "أصحاب القضية"

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنح الكرخ، اليوم الأحد، أحكاما بالحبس بحق 52 فردا من جماعة ما يسمى بـ (أصحاب القضية).





وبين القاضي المختص، ان "المدان الأساسي الذي صدر الحكم بحبسه لمدة سنتين هو من يقود جماعة (أهل القضية) وانه قام باستقطاب أعداد كبيرة من الشباب للانضمام لهذه الجماعة وإصدار العديد من البيانات والخطابات بهذا الخصوص ونشر العديد من الكتيبات وتوزيعها بين المواطنين لإقناعهم بالفكر الذي يعتنقه منها كتاب (أضواء على المسيرة المهدوية) واقنع اتباعه بانه (الملك جبرائيل) المكلف بإعلان (الصيحة) وانه قام بإنشاء العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع الناس بهذا المعتقد واصبح لديه العديد من الاتباع والمناصرين". وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكما بالحبس لمدة سنة واحدة بحق 51 عضو في هذه المجموعة بينما أصدرت حكما آخر بالحبس لمدة سنتين بحق قائد المجموعة".وبين القاضي المختص، ان "المدان الأساسي الذي صدر الحكم بحبسه لمدة سنتين هو من يقود جماعة (أهل القضية) وانه قام باستقطاب أعداد كبيرة من الشباب للانضمام لهذه الجماعة وإصدار العديد من البيانات والخطابات بهذا الخصوص ونشر العديد من الكتيبات وتوزيعها بين المواطنين لإقناعهم بالفكر الذي يعتنقه منها كتاب (أضواء على المسيرة المهدوية) واقنع اتباعه بانه (الملك جبرائيل) المكلف بإعلان (الصيحة) وانه قام بإنشاء العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع الناس بهذا المعتقد واصبح لديه العديد من الاتباع والمناصرين".

وأضاف، أن "المدان المذكور قام بالذهاب إلى محافظة النجف واستأجر غرفة في احد الفنادق لغرض التهيؤ لإعلان (الصيحة) وبتاريخ 13 / 4/ 2023 والذي صادف إحياء ليلة القدر حيث استغل وجود أعداد كبيرة من المواطنين الذين حضروا إلى محافظة النجف الأشرف لإحياء هذه المناسبة حيث قام المدان بعمل بث مباشر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) لإعلان (الحجة المنتظر) وعلى اثر ذلك البث حضرت أعداد كبيرة من اتباعه إلى أن القت القوات الأمنية القبض عليهم".



أما بقية المدانين وعددهم (51)، فقد صدر بحقهم "حكم بالحبس لمدة سنة واحدة لكل واحد منهم والذين اعترفوا بأنهم من المعتقدين بان المتهم المدان قائد المجموعة هو (الملك جبرائيل) المنزل من السماء والمكلف بإعلان (الصيحة) بظهور (الحجة المنتظر) إلى أن تمكنت القوات الأمنية من القبض عليهم قبل وصولهم إلى مقر التجمع المفترض".



وأضاف أن "الأحكام تأتي استنادا لأحكام المادة 372 /5 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".



