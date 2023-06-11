طقس العراق للأسبوع الحالي: عودة للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط نهاراً إلى (30-40) کم/س مسببة تصاعداً للغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابع ، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد ، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط نهاراً إلى (30-40) کم/س مسببة تصاعد غبار في المنطقة الوسطى ، بينما ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقة الشمالية ، وفي المنطقة الجنوبية ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط نهاراً الى (30-40) کم/س مسببة تصاعداً للغبار، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".ولفت الى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".