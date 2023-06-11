العراق والأردن يبحثان سبل التعاون الصحي المشترك

وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الصحة، صالح الحسناوي، استقبل وزير صـحة المملكة الاردنية الهاشمية، فراس الهواري في مبنى الوزارة".وأضافت، أن "الحسناوي بحث سبل التعاون الصحي المشترك بين البلدين".