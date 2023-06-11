بعثة الحج العراقية: أكثر من 26 ألف حاج فوجوا للديار المقدسة بانسيابية مريحة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عدد الحجاج العراقيين الوافدين للديار المقدسة من جميع المحافظات بلغ 26442 حاجا، منهم 15393 قدموا برا عبر منفذ عرعر الحدودي و11049 جوا من المطارات العراقية الستة".وأضاف أن "14137 حاجا عراقيا يتواجدون في مكة المكرمة، فيما يمكث 12305 حاجا في المدينة المنورة لأداء زيارة النبي محمد (ص)، قبل ان يتم نقلهم الى مكة المكرمة في الايام المقبلة وفق جداول زمنية محددة".وأكدت الهيئة ان "عملية تفويج الحجاج جوا وبرا بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الساندة تجري بانسيابية مريحة، ودون تسجيل معوقات".