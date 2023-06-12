البصرة.. إخماد حريق اندلع بـ10 مخازن بينها تحتوي مواد كيميائية (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا تمكنت من إخماد حريق اندلع بأربعة مخازن، وإنقاذ ستة مخازن أخرى مجاورة تحتوي على مواد كيميائية على الطريق الرابط بين الزبير وسفوان بمحافظة البصرة".وأضافت، أن "الحريق لم يُسجل أي إصابات بشرية".