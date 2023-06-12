اليوم وغداً.. متنبئ جوي يفصّل خارطة الامطار المتوقعة بالمحافظات العراقية

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "خرائط الطقس تشير إلى هطول أمطار مساء اليوم الإثنين وستكون رعدية في الانبار وجنوب نينوى".واضاف، "ومتوقع صباح الثلاثاء هطولاً رعدياً يشمل صلاح الدين وكركوك واربيل ودهوك".وتابع، "تستقر الأجواء بعد يوم الثلاثاء مع انخفاض درجات الحرارة عدة درجات".أدناه درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار اليوم الإثنين بحسب عطية: