التربية تُحدد موعد بدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد استحصال موافقة وزير التربية، حددت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي موعد بدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية و التدريسية كافة والتي تصادف يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر حزيران الجاري".وأضافت، أن "عمل الملاكات التربوية المشمولة بالمراقبة الامتحانية في الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية ومراكز الفحص سيستمر؛ ذلك لانتهاء امتحانات الصفوف غير المنتهية بالإضافة إلى التزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك".