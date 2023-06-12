بعثة الحج العراقية: أكثر من 29 ألف حاج وصلوا للديار المقدسة

وذكرت البعثة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "٢٩١٢١ حاجا وصلوا للديار المقدسة منهم ١٦٩١٨ يتواجدون حاليا بمكة المكرمة و ١٢٢٠٣ في المدينة المنورة".وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الحج والعمرة، استعدادها لإرسال 37 الف عراقي، لأداء مناسك الحج هذا العام.