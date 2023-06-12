ضبط 12 شاحنة مخالفة للضوابط بكمرك المنطقة الغربية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الغربية تمكن من ضبط (12) شاحنة محملة (اسمنت واثاث وادوات احتياطية و كارتون فارغ و مستلزمات منزلية و اجهزة كهربائية و خشب و بلاستك ومواد متنوعة اخرى) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة".واشارت الهيئة، ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك".