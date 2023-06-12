هيئة الحج تعلن نجاح خطة تفويج الحجاج براً الى الديار المقدسة

وذكرت الهيئة، في بيان لها ورد لـ السومرية، ان" اخر القوافل البرية عبرت منفذ عرعر الحدودي بعد اكمال اجراءات الخروج من الاراضي العراقية، وبذلك تكون الهيئة قد اتمت تفويج 40% من حجاجها عبر هذا المنفذ الحيوي، دون اية حوادث او مشاكل تذكر".وأشارت الى "نجاح خطتها الخاصة بتفويج الحجاج براً وذلك بتظافر جهود كوادر الهيئة والجهات الساندة"، معربة عن "شكرها الى العتبة الحسينية المقدسة ووزارات الداخلية والدفاع والصحة ومحافظتي كربلاء المقدسة والانبار لمساهمتهم المثمرة في تفويج ضيوف الرحمن".