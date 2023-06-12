القضاء يعلن عدم شمول تجار المخدرات بالإفراج الشرطي

وذكر اعلام مجلس القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة التمييز الاتحادية قررت بموجب قرارها المرقم 266/ الهيئة الموسعة الجزائية / 2023 المؤرخ في 30 /5 /2023، عدم جواز شمول المحكوم عن جريمة المتاجرة بالمخدرات باحكام الافراج الشرطي".وأضاف، أن "هذا القرار يأتي على أثر انتشار جريمة المخدرات التي اصبحت خطراً محدقاً يشكل تهديداً لأبناء المجتمع في وجودهم وصحتهم وامنهم لا يمكن التساهل مع مرتكبيها حتى في مرحلة تنفيذ العقوبة بعد الحكم عليه".