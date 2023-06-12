العثور على جثة مرمية على ضفاف كورنيش شط العرب (صور)



السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بالعثور على ضفاف كورنيش شط العرب بمحافظة البصرة.

وقال المصدر، أنه "تم العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة على ضفاف كورنيش شط العرب بجانب العشار في محافظة البصرة".



وأشار الى، "نقل الجثة (بالستوتة) الى مستشفى البصرة التعليمي".