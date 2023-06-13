ضبط 66 شاحنة مخالفة في المنطقة الشمالية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "كادر قسم التحري و مكافحة التهريب التابع لمديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكنت من ضبط (66) شاحنة محملة (مستلزمات طبية ومعامل مختلفة وصحيات مختلفة وسيارات وشفتات حديد مختلفة ومنظفات مختلفة وسندويج بنل وبيض تفقيس والواح منتجات خلوية ومولدات وبليت حديد وشيش تسليح وسبالت وادوات منزلية مختلفة وهياكل حديد وصوصج دجاج وحفاظات وانابيب حديد وانابيب بلاستك وعلف طيور ومواد متنوعة اخري) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة ، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".وأوضحت الهيئة ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك".