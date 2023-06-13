التربية تزف بشرى للراسبين بالدور الأول للمراحل غير المنتهية



السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، الموافقة على شمول الطلبة والتلاميذ الراسبين بالدور الأول للمراحل غير المنتهية بأداء الدور الثاني.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التربية وافق على شمول الطلبة التلاميذ الراسبين في الدور الأول للمراحل غير المنتهية من أداء امتحانات الدور الثاني، بغض النظر عن عدد الدروس التي أكملوا بها".