المالية توجه دعوة للوزارات والمحافظات بشأن التعيينات

خاطبت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بسرعة تزويدها ببيانات التعيينات الجديدة.



وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه وزير المالية طيف سامي محمد، خاطبت وزارة المالية الوزارات كافة والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، سرعة تزويدها بجداول تفصيلية المتعلقة ببيانات المتعينين الجدد من حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل ممن جرى توزيعهم من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، والمتضمنة الاسم الثلاثي والامر الصادر بالتعيين والتحصيل الدراسي والدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي والراتب الشهري إلى جانب التوقيفات التقاعدية وانواع المخصصات (الزوجية / الاطفال / هندسية / خطورة/ مقطوعة/ اخرى)".