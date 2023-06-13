لجنة برلمانية تتحدث عن آليات جديدة تخص تشغيل العمالة العراقية

وقال رئيس اللجنة حسن الخفاجي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "مجلس النواب والحكومة منسجمان"، مشيراً الى أن "الشركات الاستثمارية العالمية تبحث عن مأمن للأموال".وأضاف "عدلنا قانون الاستثمار وتم حل مشاكل الاستثمار"، مشدداً بالقول "قبل لا توجد هناك خارطة استثمارية الآن هناك خارطة استثمارية".وتابع الخفاجي "هنالك مؤشرات على عمل بعض هيئات الاستثمار منها رئيس هيئة وموظفين"، مؤكداً أنه "في التعاقدات الجديدة وضعنا آليات جديدة تخص تشغيل العمالة العراقية".