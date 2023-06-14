اعتقال ثلاثة طلاب ضبط بحوزتهم أجهزة غش في السليمانية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الشرطة ألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم كانوا يحاولون الغش في مدرسة في السليمانية خلال الامتحانات العامة".وأضافت، "بعد جمع المعلومات ورصد عدد من المشتبه بهم الذين كانوا يعتزمون الغش في مدرسة في السليمانية عبر الأجهزة اللاسلكية والهواتف المحمولة، وبعد تلقي قرار القاضي، تم اعتقال ثلاثة مشتبه بهم من قبل مكتب شرطة منع الجريمة".وتابعت، "خلال الاعتقال، تم ضبط سيارة وعدة أشياء أخرى كان المشتبه بهم يعتزمون استخدامها في الاحتيال".وأشارت إلى أن "المشتبه بهم من مواليد 2000-2001 وتم اعتقالهم من قبل القاضي ولا تزال التحقيقات مستمرة".