ضبط متهم يوهم المؤسسات الحكومية بارتباطه بهيئة النزاهة

وأشارت الهيئة إلى أنَّ "ملاكاتها في مُديريَّة تحقيق البصرة قامت بضبط أحد الأشخاص أوهم بعض المُؤسَّسات الحكوميَّة بارتباطه بالهيئة، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهم كان على اتصالٍ بمدير گمرك، وطلب منه تزويده بمعلوماتٍ عن عمليَّات التهرُّب الگمرگي؛ لغرض إيصالها إلى الهيئة، مدعياً أنَّـه يعمل لمصلحتها؛ حرصاً منه على المال العام".وتابعت أنَّ "أعمال التحرّي والمُتابعة التي أجرتها ملاكات المديريَّة أسفرت عن ضبط المُتَّهم الذي اعترف أنه يعمل مُخلّصاً گمرگياً في ميناء أم قصر الشمالي، ويقوم بابتزاز مديري گمرك الميناء؛ لغرض تمشية معاملاته الخاصَّة".وبينت الهيئة إنَّ "الملاكات تمكَّنت في عمليَّةٍ منفصلةٍ نفَّذتها في مُديريَّة مرور البصرة - المشروع الوطنيّ من ضبط (8) مُتَّـهمين يقومون بتعقيب المعاملات الخاصَّة بتحويل ملكيَّة السيَّارات، لافتةً إلى ضبط (150) معاملةً بحوزتهم".واضافت أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بالبصرة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في القضيَّة الأولى وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات".