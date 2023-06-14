تطورات جديدة عن الحمى النزفية في العراق.. 40% من الإصابات سببها الذبح العشوائي

وقال مدير عام دائرة البيطرة بالوزارة ثامر حبيب الخفاجي، إن عدد إصابات الحمى النزفية بلغ حتى يوم أمس، 192 بضمنها 29 وفاة، مع شفاء 160 منهم، مشيراً إلى استمرار حملات رش المبيدات بالتعاون مع منظمات الفاو والصليب الأحمر والصحة الحيوانية العالمية، ودعمهم اللوجستي والمادي لشراء المبيدات.وكشف عن أن 40 بالمئة من الإصابات سببها الذبح العشوائي، وهو ما دعا الوزارة لإصدار تعليمات جديدة نظراً لاقتراب عيد الأضحى المبارك، كتحديد أماكن للذبح بكل محافظة وتحت إشراف طبيب بيطري، وبالتنسيق مع مخاتير المناطق والدوائر البلدية والأمن الوطني، مع منع الذبح داخل المنازل.وبين الخفاجي أنه برغم وجود أربع مجازر في الرصافة، ومثلها بالكرخ، بيد أنها خارج الخدمة، مقدراً حاجة العاصمة منها بـ 34، بواقع 17 لكل جانب، إذ وفقاً للنسبة العالمية، فإن كل 350 ألف فرد يتوجب أن تكون لهم مجزرة، وبالتالي فإن العراق بحاجة إلى 300 مجزرة حديثة.وتابع أن هناك مجازر تم إنشاؤها في ثلاث محافظات منذ 12 عاماً وهي البصرة وكربلاء المقدسة وما زالت تعمل بطرق بدائية، إضافة إلى بابل المغلقة منذ سبعة أعوام لصعوبة حصولها على موافقة وزارة البيئة، مع غلق أخرى للسبب ذاته، مشدداً على ضرورة تعاون البيئة مع البلديات لافتتاح جميع المجازر بعد توفير التخصيصات المالية من البلديات لإعادة تأهيلها مجددا، بحسب الصحيفة الرسمية.