التربية تُحدد ضوابط قبول وانتقال التلاميذ داخل المحافظة الواحدة وبين المحافظات



السومرية نيوز – محليات



حددت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، ضوابط قبول وانتقال التلاميذ داخل المحافظة الواحدة وبين المحافظات للعام الدراسي 2023-2024.

التعليمات والفقرات المدرجة أدناه :-



