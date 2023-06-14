العراق يسجل 37 هزة أرضية خلال الـ 5 أشهر الماضية

مدير إعلام الهيئة عامر الجابري قال، إن العدد الكلي للهزات الأرضية التي سجلت في شبكة الرصد الزلزالي التابعة للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي خلال الأشهر الخمسة الماضية بلغ 37 هزة، مبينا أن نشاطها تركز في عشر محافظات هي نينوى وكركوك وديالى والسليمانية ودهوك وصلاح الدين وميسان، إضافة إلى واسط والديوانية والأنبار، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تسجيل أي خسائر بشرية ومادية في تلك المحافظات جراء هذا النشاط الزلزالي.ولفت إلى أن المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق لم تسجل أي نشاط زلزالي، وهذا الأمر الذي يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي، منوها بأن ازدياد النشاط الزلزالي يحدث في مناطق التصادم القاري وتحديدا الشمال والشمال الشرقي من البلاد.وأفاد الجابري بأن العراق تأثر بالعديد من الهزات الارتدادية بعد الهزات التي ضربت تركيا خلال شهر شباط الماضي حتى امتد تأثيرها إلى معظم محافظات البلاد وصولا إلى العاصمة بغداد، فضلا عن إقليم كردستان.وبين إن الهيئة مستمرة بإعادة الإعمار والبناء لتطوير محطاتها الحيوية وفق المعايير العالمية المعتمدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مشيرا إلى أن الخطط الاستثمارية للهيئة تتضمن شراء محطات رصد أوتوماتيكية ومنظومة الراديو "سوند"، بحسب الصحيفة الرسمية.