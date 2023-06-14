استقدام مديرين عامين سابقين في وزارة الصحة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة أصدرت أمر استقدامٍ بحق المدير العام لدائرة صحَّة بغداد/ الكرخ سابقاً والرصافة حالياً، في قضيَّـة عدم صرف المُستحقات الماليَّة لصاحب مكتب بناءٍ؛ لقيامه بإنجاز الصيانة في مُستشفى الإمامين الكاظمين(ع)".وأضافت إنَّ "مبلغ المستحقات الماليَّة للصيانة التي تمَّ تنفيذها في العام 2014 بلغ (79,594,000) مليون دينار، مُبيّـنةً أنَّ المحكمة دوَّنت إفادة المُمثل القانوني لوزارة الصحَّة؛ لبيان ترتُّب ضررٍ بالمال العام من عدمه".وتابعت الهيئة إنَّ "محكمة تحقيق الأنبار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام المدير العام السابق لدائرة صحَّة مُحافظة الأنبار، عن موضوع المُخالفات في صرف السلف الممنوحة للدائرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (33) من قانون الموازنة لسنة 2017".وبيَّـنت أنَّ "المحكمتين المذكورتين أصدرتا أمري الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادتين (340 و341) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".