الطاقة النيابية تكشف أسباب أزمة الكهرباء في العراق

وقال العكيلي في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "الموازنة الثلاثية خصصت للكهرباء 23 ترليونا و400 مليار دينار يذهب الجزء الكبير منها كرواتب وصيانات واجور غاز مستورد والمتبقي لا يلبي الحاجة الفعلية للكهرباء بالإضافة الى حاجة البلد الى محطات توليد جديدة، بالإضافة الى محطات الطاقة البديلة حتى لا نبقى معتمدين على محطات التي تعمل بالغاز المستورد".وأضاف: "جباية الكهرباء تتم من قبل شركات الخصخصة والتي تجبي أموال الكهرباء على مختلف الانواع صناعي وتجاري وسكني"، مبينا ان "هناك بعض الشركات تعمل بنظام الجباية فقط وهناك من تعمل بنظام الجباية والصيانة والتأهيل، وبعض الشركات متلكئة وبعضها ناجحة، وعلينا دعم الشركات الناجحة لإنجاح هذه التجربة ولدينا امثلة على خفض الاستهلاك بعد خصخصة الكهرباء".وأشار العكيلي الى ان "هناك أسبابا كثيرة تؤدي الى قلة الخدمة الكهربائية وعليه يجب تقليل الاحمال التي تؤدي الى سقوط المنظومة الكهربائية ونحتاج الى محطات تحويلية لتخفيف الحمل على الشبكة والتقليل من التجاوزات على الشبكة الكهربائية"، موضحا ان "أسباب الازمة ليست سياسية وانما قلة التخصيصات وعدم انشاء محطات إنتاجية للكهرباء".