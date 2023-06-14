في إيطاليا.. رشيد يحضر القداس التأبيني لبرلسكوني

حضر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، القداس التأبيني لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني.



وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "حضر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، القداس التأبيني لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني الذي أقيم في كنيسة دومو في مدينة ميلانو، يرافقه سفير جمهورية العراق لدى إيطاليا سيوان بارزاني".

وقدّم رشيد "التعازي إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وإلى الحكومة الإيطالية وعائلة ومحبي الفقيد والقادة السياسيين والشعب الإيطالي".

وتوفي برلسكوني، أول أمس الاثنين، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد دخوله إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو، إثر تراجع حالته الصحية في ظل معاناته من الإصابة بسرطان الدم النخاعي.