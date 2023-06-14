اندلاع حريق في مركز محافظة النجف

اندلع حريق، مساء اليوم الأربعاء، داخل مركز محافظة النجف.

وقال اعلام محافظة النجف في بيان مقتضب، "اندلع حادث حريق داخل بناية مركز المحافظة". وأضاف أن "الحادث متوسع"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.