بذكرى 154 لتأسيس الصحافة الوطنية.. الحكيم يوجه دعوة

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "فيما نحتفي بالذكرى الرابعة والخمسين بعد المئة لتأسيس الصحافة الوطنية العراقية، نعبر عن اعتزازنا بعراقتها وريادتها على مستوى المنطقة والعالم".وشدد على "ضرورة ضمان حرية الصحافة من دون تقييد لحركتها، طالما أنها تمارس دورا وطنيا يساهم في بناء العراق والحفاظ على وحدة شعبه عبر التغطية والنقد البناء".ودعا رئيس تيار الحكمة، الى "حماية الصحفيين وتكريمهم والحفاظ على آليات التعبير عن الرأي، وتوسعة واستثمار فسحة الحرية والديمقراطية المتاحة في بلدنا ضمن الأطر القانونية والأخلاقية".