حمودي يدعو لتشريع قانون يخص الصحفيين

وقال حمودي في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نهنئ الصحافيين العراقيين بعيدهم وندعو لتعزيز الحريات الصحافية، وحمايتها قانونيا من الانتهاك او الفوضى، وتشريع قانون حق الاطلاع على المعلومة، وتشذيب ساحة صناعة الرأي العام من الدخلاء المسيئين لشرف المهنة، وان تكون الصحافة شريك أساسي في بناء الدولة".ادناه نص البيان: