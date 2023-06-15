موسم الحنطة في العراق.. إنتاج "وفير" وتوقعات بلوغه 4 ملايين طن

وزارة التجارة أكدت في بيان لها، وصول إنتاج البلاد من الحنطة حتى الآن إلى عتبة الثلاثة ملايين و350 ألف طن، متوقعة أن يصل إلى عتبة الأربعة ملايين طن، ما يعني مرحلة جيدة من الاكتفاء الذاتي وتغطية حاجة البطاقة التموينيّة.وقال مدير دائرة الرقابة التجارية بحكومة كركوك أحمد علي سبع، إن الكميات المستلمة من الحنطة من فلاحي المحافظة، بلغت حتى الآن، 260 ألف طن ومن المتوقع بلوغها 450 ألف طن للموسم الحالي، وهو ما يفوق الطاقة الاستيعابية لسايلوات المحافظة، مضيفاً أن أسطول وزارة التجارة باشر عملية المناقلة إلى مخازن قضاء خان بني سعد ومخازن محافظة بغداد.وعد أن سعر الطن الواحد للحنطة الذي وضعته رئاسة الوزراء، أسهم بتشجيع الفلاحين على تسويقهم المحصول إلى الدولة والذي يتزامن مع عملية التوزيع السريعة لمستحقات المسوقين، كاشفا عن أن لديها حاليا مبلغ 82 مليار دينار للدفعة المسوقة لغاية الرابع من الشهر الحالي، وهناك دفعات أخرى ستصل لتوزيعها بين المسوقين، بحسب الصحيفة الرسمية.إلى ذلك أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في بابل تسلمها 200 ألف طن من محصول الحنطة مع انتهاء عمليات التسويق في المحافظة، وفقا لما أفاد به مديرها قاسم عباس، مبيناً بتصريح لـ"الصباح" أن غزارة الإنتاج دفعت الشركة إلى استحداث منفذين جديدين لاستيعاب الكميات المسوقة بالكامل وهي نوعيات جيدة، منوها بأن عملية التسويق هذا العام كانت سهلة جداً، كما أن مستحقات الفلاحين سلمت لهم خلال يومين.من جانبه أفاد مدير زراعة بابل ثامر الخفاجي، بأن كميات الإنتاج تجاوزت ما سوق العام الماضي بنسية 30 بالمئة، برغم أن المساحة أقل من سابقتها للموسم الماضي، مؤكدا أن كميات المحصول للموسم الحالي، أسهمت بتعزيز خزين البلاد من المحصول الستراتيجي.