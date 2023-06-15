بتهمة الحصول على امتيازات ذوي الشهداء.. استقدام مدير عام بالرقابة المالية

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة التدقيق الخامسة الواقعة في الأنبار"، مبينة أن "أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة تهمة التلاعب باوليَّات للحصول على امتيازات ذوي ضحايا الإرهاب".وأردفت الدائرة، أن "المتهم اقترف عدة مخالفات، من ضمنها: التلاعب بأوراق تخص وفاة شقيقته؛ ليتم عدها شهيدة؛ للحصول على امتيازات ذوي الشهداء"، مشيرة إلى أنه "قام بتقديم طلبات؛ لتمديد خدمته قبل إحالته على التقاعد بذريعة أنه أحد ذوي الشهداء".وتابعت إن "مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، فور تلقيها معلومات حول المخالفات المرتكبة، قامت بتأليف فريق وهرع إلى محافظة الأنبار والاطلاع على إضبارة شقيقة المتهم المتوفاة، وربط نسخة منها، وعرض الملف أمام القضاء؛ الذي أصدر أمر الاستقدام بحقه".وأضافت إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٢٤٣) من قانون العقوبات، وذلك بعد اطلاعها على تحريات مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد والأوراق التحقيقيَّة، وأقوال الممثل القانون لمؤسسة الشهداء الذي طلب الشكوى بحقه".