التربية تُعلن عن المراكز الامتحانية لإجراء اختبارات التسريع في جميع المحافظات

السومرية نيوز – محليات



اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، المراكز الامتحانية لإجراء اختبارات التسريع في جميع المحافظات العراق.

وذكرت التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم تحديد المراكز الامتحانية لإجراء اختبارات التسريع في بغداد، للمرحلة المتوسطة والإعدادية/ الصف الثاني متوسط مدارس التعليم العام ومدارس المتميزين و الصف الخامس العلمي مدارس التعليم العام ومدارس المتميزين والمدرجة في الكتاب أدناه: