"فرسان الكلمة".. تهاني سياسية بعيد الصحافة العراقية ودعوات للإنصاف

وهنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في بيان تلقته ورد لـ السومرية نيوز، نقابة الصحفيين والاسرة الصحفية والإعلامية، بمناسبة يوم الصحافة العراقية، ومرور 154 عاماً على صدور العدد الأول لصحيفة الزوراء عام 1869.وقال المندلاوي، ان "من حق الصحفيين العراقيين ان يفخروا بمسيرتهم العظيمة التي امتدت لأكثر من قرن ونصف من العطاء والتميز وإعلاء لصوت العراق ومكانته ومكتسباته ونقلها للعالم بكل مهنية، فضلاً عن كونهم رواداً للصحافة على الصعيدين العربي والإقليمي، وقدموا عشرات الشهداء ثمناً لحرية الكلمة والتعبير والنشر".واكد، ان "مجلس النواب حريص على دعم الصحفيين، وحمايتهم، وتسهيل دورهم، وتذليل العقبات التي تواجههم، واصدار التشريعات التي تعزز مكانتهم وتحفظ حقوقهم"، داعيا الصحفيين إلى "مساندة جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في معركة الكشف عن الفاسدين، والتصدي للظواهر السلبية الدخيلة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع".وطالب، الحكومة "بتكريم ورعاية عوائل الشهداء الصحفيين عرفاناً للدور الكبير الذي قدموه من اجل العراق".فيما قدم رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، "التهاني والتبريكات إلى نقابة الصحفيين والأسرة الصحفية بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية"، متمنياً لهم "النجاح الدائم".بدوه، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، التزام الحكومة بحماية الحريات وتعزيز مكانة الصحافة الوطنية.وقال رئيس الوزراء في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "نحيّي الأسرة الصحفية العراقية في عيدها الـ 54 بعد المئة، ونؤكد اعتزازنا بما قدمه أبطال السلطة الرابعة من العطاء والإنجازات والتضحيات".وجدد "التزام الحكومة بحماية الحريات وتعزيز مكانة الصحافة الوطنية الحرة والبنّاءة".من جهته، وصف رئيس هيئة النزاهة في حديث لـ السومرية، الاسرة الصحفية، بـ"الظهير الساند والشريك في مهمة مكافحة الفساد".كما قال نقيب الصحفيين العراقيين في حديث لـ السومرية، ان "عيد الصحافة هذا العام سيشهد مشاركة شخصيات عربية واجنبية من بينها وزير الاعلام المصري الذي سيزور بغداد هذه الأيام".من جانبه، ذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بمناسبة مرور 154 عاماً من الإبداع والتميز للصحافة العراقية، أبارك وأحيي جميع الأسرة الصحفية والإعلاميين الظهير والسند لعمل الأجهزة الأمنية بأقلامهم التي نقلت الحقيقة".واضاف، "عيدكم مبارك يا فرسان الكلمة".