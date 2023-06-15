كرنفال بابل الدولي يؤجل.. هل كان بسبب "المطربين غير اللائقين"؟

السومرية نيوز – محليات



قرّرت محافظة بابل، تأجيل إقامة كرنفال بابل الدولي، والذي كان مقرّراً انطلاق فعالياته اليوم الخميس 15 حزيران/يونيو 2023، وذلك بسبب اختيار "مطربين غير لائقين".



وكان من المقرر أن تشهد بابل كرنفالاً دولياً على المسرح البابلي ولثلاث ليالٍ متتالية بدءاً من اليوم الخميس، وبحضور نخبة من الفنانين العراقيين واللبنانيين.



وبحسب مصادر محلية في بابل، فأن اختيار "مطربين غير لائقين" (مطربون في النوادي الليلية)" لكرنفال بابل الدولي اثار استياء شعبي"، مشيرين الى ان "هناك مطالب شعبية في المحافظة باختيار فنانين يستحقون ارتقاء المسرح البابلي".



وأضافت المصادر ان "محافظة بابل استجابت لها وقرّرت تأجيل إقامة الكرنفال إلى إشعار آخر من أجل فسح المجال للشركة المنفذة لتصويب خياراتها".



ونفت الحكومة المحلية في بابل، الأنباء المتداولة عن إقامة الكرنفال في موعده المحدد سابقاً، داعية المواطنين إلى التأكد من المصادر الرسمية.