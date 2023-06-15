تصديق اقوال تاجر مخدرات عن جريمة قتل منتسب واصابة اخر في ذي قار

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارز مكافحة المخدرات خرجت لتنفيذ عملية القاء القبض على احد تجار المخدرات في مدينة الناصرية وبعد وصولهم إلى مكان تواجد المتهمين حصل اطلاق نار كثيف من قبل منازل تابعة للمتهمين مما ادى إلى استشهاد احد المنتسبين واصابة اخر".وأضاف أنه "بمتابعة حثيثه من قبل القضاء في ذي قار وبالاشتراك مع الاجهزة الامنية تم القاء القبض على (الجاني) بعد يوم واحد، حيث تم تدوين اقواله بعد توفر كافة الضمانات له وإعترافه بارتكاب جريمة القتل وجريمة المتاجرة بالمخدرات ".