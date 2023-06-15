في عيدها الوطني.. نقابة الصحفيين تشهد حضورا رسميا وسياسيا وبرلمانيا واعلاميا

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نقيب الصحفيين مؤيد اللامي تلقى برقيات التهاني وباقات الزهور لمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية في ذكراه (154)، حيث حضر مستشار رئيس الوزراء وقدم تهنئة وباقة ورد بالنيابة عنه، واكد في برقيته عن اعتزازه بما قدمه ابطال السلطة الرابعة من العطاء والانجازات وجدد التزام الحكومة بحماية الحريات وتعزيز مكانة الصحافة الوطنية الحرة البناءة".وتلقى نقيب الصحفيين ايضا، بحسب البيان، "برقيات التهاني وباقات الزهور من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهادي العامري رئيس تحالف الفتح ووزير التخطيط محمد تميم ووزيرالنفط حيان عبد الغني ووزير التجارة اثير الغريري ووزير الدفاع ثابت العباسي ووزير الموارد المائية عون ذياب ووزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي ووزيرة الاتصالات هيام الياسري و فرهاد نعمة الله حسين نائب الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون وامين بغداد المهندس عمار موسى ورئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين والنائب مهند الخزرجي ومحافظ واسط محمد جميل المياحي ومحافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي ولجنة الكهرباء والطاقة النيابية ورئيس اللجنة الاولمبية الوطنية رعد حمودي ورئيس صندوق الاعمار محمد هاشم العاني ونقيب المحامين احلام اللامي وقائد الدفاع الجوي ومجموعة قنوات كربلاء الفضائية ورئيس اتحاد الحقوقيين نعمان الداودي ومستشار رئيس مجلس النواب شاكر حامد ومكتب تيار الحكمة في طهران".