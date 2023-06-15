التربية تعلن انطلاق المرحلة الأولى لطباعة الكتب المدرسية

وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير التربية أكد على سعي الوزارة إلى تأمين الكتب المنهجية للمراحل الدراسية كافة وجعلها في متناول الطلبة مع إنطلاق العام الدراسي المقبل، وذلك خلال جولته الميدانية في شركة النهرين العامة للطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية في بغداد ولقائه مديرها العام المهندس دريد ضاري الحيالي".وأضاف: "بأن الجبوري أطلق المرحلة من طباعة الكتب المدرسية وإستمع الى الشرح الوافي والمفصل عن نوعية المواد المستخدمة في الطباعة وخطة التوزيع المقررة للكتب بشكل يضمن تجهيز مدارس العراق كافة دون إستثناء"، مشيداً "بما وجده من آليات حديثة وأجهزة متطورة مستخدمة في عملية الطبع"، معلناً من مبنى الشركة ان "العام القادم سيكون متميزاً في جميع المجالات والأصعدة التربوية ".