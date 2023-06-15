الحميداوي: نسبة انجاز البنى التحتية لبعض المحافظات تصل الى 5%

وقال الحميداوي خلال حديثة لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، ان "هناك توجها حكوميا وأيضا مشاريع وزارية لدعم وانصاف المحافظات المنكوبة التي تشهد واقعا سيئاً"، مشيرا الى ان "ما خصص لتنمية الأقاليم حوالي تريليونين ونصف التريليون ولكل محافظة 200 مليار وهناك وزارات أيضا داخلة في تلك المحافظات لغرض اكمال المشاريع سواء كانت البنى التحتية او الفوقية والقطاعات الأخرى".وأضاف، ان "بعض المحافظات بلغت نسبة انجاز البنى التحتية فيها 5% وهذا امر معيب ومخجل، ويجب معالجة هذه المشاكل"، مؤكدا ان "الموازنة تتضمن مشاريع خدمية كبيرة منها مشروع ماء البصرة الكبير وأيضا القطاع الصحي والخدمي والتربوي ببرنامج لم يراه العراق منذ سنين".ولفت الى ان "هناك اكثر من 60 مشروعا لتخفيف الزخم المروري في بغداد خصوصا ان العاصمة يوجد فيها اكثر من مليونين و500 الف عجلة والطرق فيها لا تتحمل هذا الكم الهائل من السيارات"، مردفا "مشروع مداخل بغداد اطلق منذ سنين لكن قبل شهور قليلة بدأ التنفيذ فيه وهولا يعطي انطباعا جيدا عن هوية ولا أهمية هذه المدينة".واختتم الحميداوي حديثه، بان "مدخل بغداد الشمالي سبب انتقادات ومشاكل كثيرة ويوجد فيه خلل في التصميم والصلاحيات"، مؤكدا انه "تم تخصيص مكتب استشاري عالمي لهذه المداخل وسيشرف عليها بشكل مباشر ويوحد تصاميمها، فضلا عن ارتفاع نسبة الأموال المخصصه لهذا المشروع من 50 مليارا الى 240 مليارا".