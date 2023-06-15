رئيس لجنة برلمانية يتحدث لـ السومرية عن استبدال 10 محافظين

وقال الحميداوي خلال حديثة لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، ان "مجالس المحافظات لا تقل أهمية عن البرلمان ويجب ان تكون حاضرة في نهاية السنة الحالية كونها هي من يراقب عمل المحافظ، لكن البعض يراها حلقة زائدة وليست فقط باب من ابواب الفساد".وبشأن استمارة تقييم المحافظين التي أطلقها رئيس الوزراء، أكد الحميداوي، ان" السوداني ملزم باتخاذ إجراءات تخص التنفيذيين في المحافظات واشترط على القوى السياسية تغيير الشخوص غير الجديرين بالمنصب، وتم اعطاءه هذا الحق"، مشيرا الى انه "قام بتغيير أكثر من 57 مديرا عاما وتعتبر هذه خطوة الأهم خلال الفترة الماضية ويجب تعزيزها بخطوات أخرى".وأضاف انه "لدينا أكثر من 15 محافظا غير كفوئين يجب استبدال على الأقل 10 منهم على اعتبار هناك أموال في الموازنة علينا استثمارها بشكل جيد وتغيير الشخوص غير القادرين على ذلك".